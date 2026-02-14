Milan | l’ex attaccante Matteo Ardemagni ancora protagonista

Matteo Ardemagni, ex attaccante del Milan, si mantiene in gioco a quasi 39 anni, senza mostrare segni di resa. Dopo aver vestito la maglia rossonera sotto la guida di Ancelotti, il giocatore si è trasferito nelle Marche per unirsi alla Civitanovese, portando con sé un’esperienza lunga e ricca di successi. È stato lui a decidere di continuare a giocare, scegliendo di affrontare questa nuova avventura in una squadra di provincia.

L’ex Milan Matteo Ardemagni (quasi 39 anni) non si pone limiti. Ebbene sì, dal Milan di Ancelotti a una nuova sfida nelle Marche, con la maglia della Civitanovese. Ecco cosa ha detto, in queste ore, ai microfoni di Smart Club, programma sportivo Made in Marche, sotto la regia della brava giornalista Marta Bitti. L’ex Milan e Atalanta Ardemagni: un bomber ex Serie A senza limiti. Eccolo al top a IGsport47, nell’interessante e appassionante programma Smart Club. Alla conduzione Marta Bitti, affiancata da Cristiano Lambertucci e Luca Baiocco, spazio per l’appunto a un grande protagonista del calcio italiano. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Milan: l’ex attaccante Matteo Ardemagni ancora protagonista Milan, calciomercato bollente: nuovi estimatori per Giménez. Proposto ancora un attaccante Il calciomercato del Milan si infiamma con nuovi interessi per Santiago Giménez, giovane attaccante messicano classe 2001. Marchetti: “Milan, 70 milioni per Giménez e Nkunku per avere ancora l’emergenza attaccante” Il Milan ha investito 70 milioni di euro per Santiago Giménez e Christopher Nkunku, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Fiorentina, ufficiale una cessione in Grecia; Milano, Aldo Serena anticipa il derby d'Italia: Inter-Juve non decide nulla, il Milan sarà lì fino alla fine; Robinho Jr, il figlio dell'ex attaccante del Milan che può diventare più forte del padre: al Santos con Neymar, vale già 100 milioni?; Adriano ospite all'Inter HQ. Robinho Jr, il figlio dell'ex attaccante del Milan che può diventare più forte del padre: al Santos con Neymar, vale già 100 milioni?GOAL presenta Robinho Jr, figlio dell'ex attaccante del Real Madrid e del Milan, mentre circolano voci secondo cui il giovane calciatore potrebbe essere ceduto in Europa per 100 milioni di euro. goal.com Bazzani: Il Milan deve correre su sé stesso, senza l'ansia di accorciare sull'InterL'ex attaccante Fabio Bazzani, intervenuto nel pre-partita di Pisa-Milan su DAZN, ha detto la sua sulla corsa scudetto e sulle possibilità. tuttomercatoweb.com Nuova avventura per Matteo Ardemagni: c’è l’annuncio ufficiale https://tinyurl.com/y3xzsbz7 facebook