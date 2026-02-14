Milan le polemiche di Rabiot post Pisa Il Como perde un titolare per mercoledì Sfuma Goretzka?
Adrien Rabiot ha scatenato polemiche sui social dopo la sconfitta del Milan a Pisa, criticando pubblicamente le scelte della squadra. Intanto, il Como rischia di perdere uno dei suoi titolari in vista della partita di mercoledì, mentre il futuro di Goretzka rimane incerto, con possibilità di trasferimento che si fanno più concrete. Sono queste le principali notizie della giornata nel mondo del calcio italiano.
Nella giornata di oggi, sabato 14 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti vista la vittoria di ieri sera contro il Pisa di Oscar Hiljemark che porta le firme di Ruben Loftus-Cheek e di Luka Modric. Non solo campo, anche diverse notizie di mercato per l'attacco del futuro, ma non solo. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Tante polemiche il giorno dopo la vittoria del Milan a Pisa. In primis, il primo giallo estratto ad Adrien Rabiot, secondo le parole di Luca Marelli, è stata una decisione eccessiva da parte dell'arbitro Fabbri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Allenamento Milan, Pulisic torna in gruppo! Allegri perde però un titolare contro il Pisa: le ultime
Oggi a Milanello il Milan ha ripreso gli allenamenti in vista della partita contro il Pisa.
Pisa-Milan, espulso Rabiot nel finale: salterà la sfida contro il Como
Durante la partita tra Pisa e Milan, Adrien Rabiot è stato espulso nel finale per aver protestato contro l’arbitro Fabbri.Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.
Milan, Rabiot, rosso a Pisa e polemica sul rigore di Füllkrug: cosa prevede il regolamento IFAB Il pallone è uscito direttamente dopo il palo. Per questo motivo, secondo regolamento, non sussistono i presupposti per la ripetizione.
Rosso e polemiche per Rabiot: il Milan rischia di perderlo per più giornate? Il francese viene ammonito due volte in 30 secondi: cosa dice il regolamento per le squalifiche.
