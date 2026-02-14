Milan con questo Modric si può sognare | Punti cruciali non potevamo sbagliare partita

Luka Modric ha deciso la partita contro il Milan, dimostrando ancora una volta la sua importanza per la squadra. La sua rete ha permesso ai rossoneri di mantenere il passo in campionato, sottolineando quanto siano cruciali i punti ottenuti in questa sfida. Il centrocampista croato, che a 40 anni si conferma tra i più longevi in Serie A, si è reso protagonista di un'azione decisiva nel momento più delicato.

Dalla strada all’oratorio, fino in Serie A, il calcio funziona così. Quando le cose si mettono male e la partita è sul filo dell’equilibrio, ci pensa il più forte. La lezione dell’Arena Garibaldi si può riassumere così: il Milan ha Luka Modric, un campione da 34 titoli in carriera, il Pisa no. E non è un caso, dunque, che a deciderla sia il folletto croato, 40 anni di pura classe ed esperienza. Certo, Modric non è uno abituato a finire sul tabellino marcatori. Lui, da sarto illuminato, tesse e cuce da dietro la tela, lasciando spesso e volentieri la passerella del gol agli attaccanti. Stavolta, però, si è dovuto mettere in proprio, perché il rischio di lasciare due punti a Pisa era più che concreto, con un Leao ancora a mezzo servizio, Pulisic debilitato e Fullkrug condizionato dall’errore sul rigore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Fikayo Tomori ha commentato la partita tra Pisa e Milan, disputata nella 25ª giornata di Serie A, sottolineando che ottenere i tre punti è cruciale in questa fase della stagione.

