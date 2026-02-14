Milan Como pesante squalifica per la squadra di Fabregas | un giocatore chiave salterà la sfida di San Siro
Il giocatore del Como, coinvolto in una rissa durante l'ultimo incontro, è stato squalificato per cinque giornate a causa delle sue azioni sul campo. Questa decisione del giudice sportivo influisce direttamente sulla rosa di Fabregas, che perde così uno dei suoi uomini più importanti in attacco. Il tecnico dovrà ora trovare alternative per coprire questa assenza nel match di San Siro.
Milan, cosa c’è dietro il rinnovo di Tomori. Dalla figura di Allegri a quel rischio calcolato, tutti i retroscena sulla firma dell’inglese Calciomercato Milan, Tare pesca in Spagna: doppio baby colpo! Quali giocatori potrebbero sbarcare in Italia Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Bove, la gioia dopo 14 mesi dall’incubo: l’ex Fiorentina torna in campo! Ecco com’è andato il suo esordio col Watford Barcellona, guerra aperta agli arbitri: inviata lettera di fuoco alla RFEF sul tema Var! Tudor Tottenham, ora è ufficiale: l’ex Juventus riparte dagli Spurs! «Consapevole della responsabilità che mi è stata affidata» Calciomercato, che colpo per il Feyenoord! Ufficiale l’arrivo di Raheem Sterling. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Squalifica pesante per il Como: giocatore chiave salterà la sfida a San Siro
Udinese Inter, scatta la squalifica per un giocatore bianconero! Salterà la sfida contro i nerazzurri: ecco di chi si tratta
Durante la prossima partita tra Udinese e Inter, un giocatore della squadra udinese non sarà presente a causa di una squalifica.
Como-Milan 1-3, l'intervista a Sky Sport di Fabregas: Partita decisa dalla qualità di Rabiot
Argomenti discussi: Rabiot espulso nel recupero di Pisa-Milan: dovrà saltare la sfida con il Como; Serie A, 25ª Giornata: le probabili formazioni di tutti i match; Caso Passler, parla il fidanzato, un biathleta austriaco: Momento duro. Venerdì le controanalisi; Suma contro Conte: Si dà la colpa al mercato bloccato per essere fuori dalle prime 24 di Champions.
Milan – Como, che beffa per Fabregas: assenza pesantissimaIl giovane tecnico spagnolo perde pezzi in vista del match di San Siro: contro i rossoneri mancherà un attaccante ... spaziomilan.it
Como-Fiorentina, tensione nel finale: espulso Morata dopo due gialli in un minuto. Salta il Milan: la ricostruzioneFinale di tensione al Sinigaglia: la partita dello spagnolo dura 32 minuti. msn.com
TIFOSI DEL COMO CONTRO ALLEGRI! A pochi giorni da Milan-Como, sulle tribune del Sinigaglia è spuntato questo striscione durante il match con la Fiorentina #Milan #Allegri #SpazioMilan facebook
#Milan, le polemiche di #Rabiot post #Pisa. Il #Como perde un titolare per mercoledì. Sfuma #Goretzka #SerieA #SempreMilan x.com