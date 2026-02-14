Mike James esulta su per la vittoria del Monaco sul Baskonia

Mike James ha festeggiato la vittoria del Monaco contro il Baskonia, annunciando che diventerà free agent questa estate perché non ha ancora firmato un nuovo contratto. La sua frase su Twitter riflette la volontà di ottenere un ingaggio più alto e la speranza di trovare una squadra che gli offra di più. James ha scritto di essere impaziente di ricevere un salario migliore, lasciando intendere che il suo futuro nel basket potrebbe cambiare.

Nonostante la recente vittoria sul Baskonia, la situazione interna al Monaco Basket resta tesa e richiede attenzione ai dettagli che emergono dall'ambiente della squadra. In questo contesto, le parole di un proprio atleta hanno acceso i riflettori sulle dinamiche legate ai pagamenti e al rispetto professionale, ponendo l'attenzione su come si svolge la gestione quotidiana nel club. La cornice resta quella di una squadra che ha ottenuto un esito positivo in campo, ma che incontra difficoltà extra-campo nella gestione delle risorse. La questione economica viene indicata come elemento chiave della frizione tra staff, giocatori e vertice societario, con particolare riferimento a quanto non sarebbe stato corrisposto o garantito nei tempi previsti.