Migranti Piantedosi | 60 giorni di stop a nave Humanity le leggi si rispettano

Il ministro Piantedosi ha deciso di bloccare la nave Humanity 1 per 60 giorni e multarla di 10 mila euro, perché l’ong non ha rispettato le norme di legge durante un’operazione di soccorso nel Mediterraneo. La nave, che aveva appena recuperato alcuni migranti, si era allontanata senza segnalare correttamente l’intervento, provocando una sospensione delle attività.

"Sessanta giorni di fermo e 10 mila euro di multa per la Humanity 1. L'ong ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Non si tratta solo di una grave violazione della normativa, ma di un comportamento irresponsabile che mette a rischio la vita stessa delle persone". Così su X il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. La nave della ong Sos Humanity la scorsa settimana aveva soccorso 33 migranti e li aveva sbarcati a Trapani. Non è la prima volta che la nave viene bloccata per aver violato le leggi italiane, sfidando il governo e la sua linea politica.