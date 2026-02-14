Migranti nave Solidaire verso Ravenna | 120 a bordo

La nave Solidaire, che ha soccorso 120 migranti nel Mediterraneo, si dirige verso Ravenna per il loro sbarco. La Ong ha effettuato tre interventi di salvataggio nelle ultime ore, portando a bordo un gruppo vario di persone provenienti da diverse nazioni africane. A bordo ci sono uomini, donne e alcuni minori, tutti in condizioni di salute che richiedono assistenza. L’arrivo nel porto romagnolo è previsto tra la notte di sabato e la mattina di domenica.

Sono 120 in tutto le persone prelevate dalla ong Solidaire nelle acque del Mediterraneo. Ora la nave di migranti è in viaggio verso Ravenna e e l’arrivo è previsto per la notte fra sabato e domenica Oltre un centinaio sarebbero i migranti recuperati nel corso di tre diversi interventi, secondo quanto afferma la stessa Solidaire attraverso i suoi canali di comunicazione. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, nave Solidaire verso Ravenna: 120 a bordo Tre salvataggi nel mezzo del Mediterraneo: la nave Solidaire in rotta verso Ravenna con 120 migranti La nave Solidaire ha salvato 120 migranti nel cuore del Mediterraneo, un intervento deciso a causa delle condizioni di pericolo in mare. La nave Ong Solidaire assegnata al porto di Ancona. A bordo 29 migranti La nave Ong Solidaire è stata assegnata al porto di Ancona, portando a bordo 29 migranti. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Tre salvataggi nel mezzo del Mediterraneo: la nave Solidaire in rotta verso Ravenna con 120 migranti; In arrivo la nave Solidaire: previsto un nuovo sbarco al porto di Ravenna; Tre salvataggi nel mezzo del Mediterraneo: la nave Solidaire in rotta verso Ravenna con 120 migranti; Ravenna, venerdì notte attraccherà la nave Solidaire con migranti a bordo. La consigliera Verlicchi: 'il sindaco non ha mantenuto le promesse'. L’arrivo della nave di migranti. L’attracco previsto lunedì mattina: Criteri di assegnazione non chiariLa Solidaire, imbarcazione di una Ong tedesca, arriverà con a bordo circa 120 persone, a bordo anche una quarantina di minori, alcuni da soli. Provengono quasi tutti da Somalia e Sud Sudan. ilrestodelcarlino.it Nave ONG in arrivo a Ravenna, il Sindaco attacca il Governo: Solita propagandaLa Solidaire sbarcherà nel weekend con 120 migranti; La Pigna contro Barattoni: Contraddizioni e promesse smentite ... ravenna24ore.it Migranti, Piantedosi '60 giorni di stop a nave ong, leggi si rispettano'. 'Comportamento irresponsabile che mette a rischio la vita stessa delle persone' #ANSA x.com Ravenna, venerdì notte attraccherà la nave Solidaire con migranti a bordo. La consigliera Verlicchi: 'il sindaco non ha mantenuto le promesse' facebook