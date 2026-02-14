Mignani vuole massima attenzione | Avremo una montagna da scalare

Mignani ha avvertito che il match contro il Venezia sarà una sfida complicata, perché si troveranno di fronte a una squadra determinata e ben organizzata. La squadra vuole concentrarsi al massimo per affrontare questa partita, sapendo che dovranno mettere in campo tutto ciò che hanno. Per vincere, servirà una prestazione senza errori, con attenzione e intensità.

"La partita contro il Venezia è una montagna difficile da scalare. Per questo ci servirà giocare una gara perfetta, nella quale dovremo andare oltre i nostri limiti". L’approccio col quale mister Michele Mignani ha introdotto il match di oggi è incontestabile. Quella che resta da appurare è la questione dei limiti bianconeri: sono quelli (pochi) emersi durante la prima fase del torneo, o quelli più robusti che stanno segnando le ultime uscite della squadra? "Non è questione di cercare alibi – ha commentato il tecnico bianconero – ma resta il fatto che il mese difficile che abbiamo affrontato è coinciso con la perdita di giocatori importanti dentro e fuori dal campo e col fatto che abbiamo concluso le operazioni di mercato soltanto alla fine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

