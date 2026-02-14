Michele Mariotti una bacchetta per la Rai | Noi direttori siamo sotto esame degli orchestrali ci vuole stima reciproca

Michele Mariotti ha ottenuto il ruolo di direttore d’orchestra alla Rai dopo un percorso di oltre dieci anni. La sua nomina nasce da un rapporto di stima reciproca con gli orchestrali, che ora chiedono più riconoscimento e rispetto. Mariotti, che ha debuttato con un grande concerto in diretta nazionale, sottolinea come i direttori siano spesso giudicati dai musicisti e come sia fondamentale coltivare una collaborazione solida.

Un corteggiamento lungo dieci anni e un fidanzamento che, alla vigilia di San Valentino, ha coronato un sogno artistico inseguito a lungo. La nomina di Michele Mariotti a direttore principale dell’ Orchestra sinfonica nazionale della Rai è solo l’ultimo di una serie di prestigiosi traguardi raggiunti. Il maestro pesarese, a soli 47 anni e un curriculum da far tremare i polsi, è infatti il primo italiano a dirigere l’Orchestra torinese. Attuale direttore musicale dell’Opera di Roma, per dieci anni direttore musicale del Teatro comunale di Bologna, vincitore del 36° Premio Abbiati e applaudito protagonista di tante direzioni nei principali teatri d’opera del mondo, sarà per i prossimi tre anni il principale riferimento dei progetti della sinfonica Rai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lunedì Michele Mariotti è stato nominato direttore dell'Orchestra sinfonica della Rai.

