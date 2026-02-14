Mi sono fatta dieci piercing in una volta sola Barack se n’è accorto tre giorni dopo e ha reagito così | la rivelazione di Michelle Obama

Michelle Obama ha confessato di aver fatto dieci piercing in un solo giorno, perché Barack si è accorto solo tre giorni dopo. Durante una puntata del podcast “IMO”, condotto con il fratello Craig Robinson, ha raccontato come la sua decisione abbia sorpreso anche lei, soprattutto perché alcuni piercing sono molto visibili.

Dieci piercing in una volta sola e Barack se n’è accorto tre giorni dopo. Se la ride Michelle Obama durante un episodio del podcast “ IMO ”, che conduce insieme al fratello Craig Robinson. L’ex first lady, più volte invitata a candidarsi alla presidenza per i Democratici, ha raccontato al suo affezionato pubblico che a 62 anni ha voluto esagerare. “ Ho sempre pensato di farmi qualche foro in più all’orecchio, ma non l’ho mai fatto ”, ha spiegato. “Avevo un secondo buco che avevo fatto prima di avere figli. Poi però sono diventata pigra e ho smesso di metterci l’orecchino”. Michelle racconta che la spinta definitiva al nuovo look è arrivata grazie agli ornamenti “bellissimi” che oggi molti giovani indossano: “ Sembrano una costellazione, brillano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Più che un piercing, una dichiarazione di coraggio

