Luca, padre dei bambini, ha detto in lacrime che si sente impotente dopo la perizia psichiatrica che ha confermato le sue difficoltà mentali. La madre, sconvolta, ha inviato una diffida ai giudici chiedendo di aprire gli armadi chiusi a chiave in casa, dove i figli sono spesso rinchiusi. Durante la visita, i medici hanno trovato i bambini spaventati e in uno stato di evidente disagio.

L’Aquila, 13 febbraio 2026 – "Mi sento male, i bambini stanno vivendo nel terrore io non li posso proteggere, specialmente di notte”. È drammatica la testimonianza di Catherine Birmingham, all’uscita della seduta con la psichiatra Simona Ceccoli incaricata di valutare per conto del tribunale dei minori la capacità genitoriale dei della mamma australiana e del marito Nathan Trevallion. Seduta finita prima del previsto. Le telecamere di La Vita in diretta hanno strappato alla mamma australiana trapiantata in Abruzzo poche ma significative parole. “La coppia è molto provata dalla vicenda”, fa presente la consulente di parte, Marina Aiello che ha sottolineato come padre e madre siano “due persone con grandi risorse psicologiche”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Mi sento male”. La mamma del bosco in lacrime dopo la perizia psichiatrica. Diffida ai giudici: i figli chiusi a chiave in stanza

Al via le perizie psichiatriche sui genitori e i figli della famiglia che si nasconde nel bosco.

Una decisione importante riguarda la famiglia coinvolta nella vicenda del bosco.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, Catherine in lacrime: Mi sento male. I bambini stanno vivendo nel terrore e io non li posso proteggere - Il video; Famiglia nel bosco, Catherine in lacrime: Mi sento male, i bambini vivono nel terrore; Famiglia nel bosco, Catherine in lacrime: Mi sento male; 'Mi sento male, i bambini stanno vivendo nel terrore', mamma Catherine torna a parlare dopo mesi.

Mi sento male, i bambini stanno vivendo nel terrore, mamma Catherine torna a parlare dopo mesi [VIDEO]La mamma della famiglia nel bosco ai microfoni de 'La Vita in diretta' dopo la terza perizia con la psichiatra nominata dal tribunale per i minorenni dell'Aquila ... chietitoday.it

Famiglia nel bosco, Catherine in lacrime: «Mi sento male. I bambini stanno vivendo nel terrore e io non li posso proteggere» – Il videoLa mamma dei tre figli nella comunità di Vasto è tornata a parlare, ai microfoni de La Vita in diretta, all'uscita dalla terza seduta con la psichiatra Simona Ceccoli L'articolo Famiglia nel bosco, ... msn.com

«Sono appena tornata dalla cena, e sento il bisogno di prendermi un momento. Un momento per parlare, con lucidità e cuore aperto, di una notizia che da qualche ora sta circolando: ho ricevuto una diffida da parte del mio ex compagno. Sì, è vero. E proprio p facebook