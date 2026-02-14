Mi chiamo Tania Bocchini | mai pensato di cambiare cognome Svantaggi? Solo sui social

Tania Bocchini ha deciso di mantenere il suo cognome, anche se si è trovata a dover affrontare commenti sgradevoli sui social, a causa della sua scelta di non cambiare. La vicenda si intreccia con quella di tre fratelli di Rimini, che hanno scelto di assumere il cognome della madre, Calzolari, rinunciando a quello di famiglia. Intanto, il giornalista Italo Bocchino ha raccontato di aver sempre usato la dialettica per difendersi e di aver chiesto alle sue figlie se volevano cambiare cognome, ma loro hanno deciso di no.

Cesena, 14 febbraio 2026 – Conversazione capziosa e pruriginosa potrebbe essere considerata, se non fosse che tre fratelli riminesi hanno rinunciato al cognome Bocchini e assunto quello della madre Calzolari; e il giornalista Italo Bocchino, intervistato dal Corriere della Sera, ha raccontato che da ragazzo si difendeva con la dialettica e che ha chiesto alle figlie se volevano cambiare cognome, ma hanno risposto no. Insomma: gradito o meno, il tema c'è. Il cognome è imbarazzante, tre figli di una coppia riescono a cambiarlo: "Era diventato motivo di vergogna" Il cognome Bocchini affonda le sue origini in epoca medievale e poteva riferirsi a persona con bocca pronunciata e particolare modo di parlare.