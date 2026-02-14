Marta, volontaria ai Giochi Olimpici, si distingue perché è cugina di un oro olimpico e questa connessione le ha aperto le porte a un’esperienza unica. Nel suo ruolo, aiuta a gestire le attività durante le gare, portando avanti il suo impegno con passione. Con circa 18.000 volontari coinvolti, ogni persona porta con sé una storia diversa, ma la sua si fa notare per il legame familiare con un campione olimpico.

Il bello è che parlavamo da dieci minuti buoni, il colpo di scena è arrivato nel finale. E così lo leggerete anche voi: nel finale. Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ci sono qualcosa come 18mila volontari, che ogni giorno lavorano in tutte le sedi di gare e in tutti gli impianti di tutte le sedi di gara: per rendere questi Giochi perfetti, accessibili, comprensibili. Per rendere l'esperienza più. esperienza che c'è. Marta ha 33 anni, è addetta allo Stelvio Ski Centre, la struttura alla base della pista dove si svolgono le gare di sci alpino. "Mah, le Olimpiadi a casa, mi sono detta, e quando mi ricapita più". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Mi chiamo Marta, faccio la volontaria. Segni particolari? Sono cugina di un oro olimpico..."

Eupilio, 6 febbraio 2026 – Oggi la corte ha condannato i responsabili del sequestro e dell’omicidio di Cristina Mazzotti, confermando gli ergastoli per i due imputati.

Kirsti Moseng, moglie di Oliviero Toscani, ricorda il loro incontro e alcuni momenti significativi della vita condivisa.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Mi chiamo Marta, faccio la volontaria. Segni particolari? Sono cugina di un oro olimpico...Tra i 18mila volontari dei Giochi, tutti hanno una storia speciale da raccontare. Questa è un po' più ... msn.com

Buonasera a tutti Mi presento: mi Chiamo Marta Sono truccatrice, hairstylist, beauty expert e consulente d’immagine da più di 10 anni Mi occupo di trucco e acconciature per spose, eventi e cerimonie, corsi di self make-up di gruppo ed individuali E di consulen facebook