La Bertram Derthona Tortona si prepara a sfidare la Dinamo Sassari in trasferta in Sardegna, sperando di consolidare il proprio talento e migliorare le prestazioni recenti. La squadra piemontese punta a dimostrare di poter competere contro una delle avversarie più forti del campionato, con l’obiettivo di ottenere una vittoria importante. La partita si svolgerà in un palasport gremito, dove i giocatori avranno l’occasione di mettere in mostra le loro capacità.

Una sfida cruciale attende due squadre in cerca di continuità: la Bertram Derthona Tortona, in trasferta in Sardegna, affronta la Dinamo Sassari con l’obiettivo di consolidare la propria posizione e proseguire con intensità il percorso stagionale. L’incontro, previsto per domenica alle ore 16:00, sarà trasmesso in diretta su LBATV, offrendo agli appassionati l’occasione di seguire una contesa dai ritmi elevati e dalle tante soluzioni offensive proposte dalle due formazioni. Derthona ha reagito prontamente al ko interno con Udine, superando Trieste 104-99 e pareggiando la serie stagionale contro i giuliani. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Mi aspetto di trovare una squadra con un enorme tasso di talento

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

The Ultimate Business Playbook | Master the Laws of Success and Wealth

Argomenti discussi: Non solo caos motori, la FIA già si aspetta altre polemiche: Nei team c’è gente molto intelligente; Uniti come alle regionali. Giani lancia l’appello al Pd. Chiede un candidato forte; Trieste-Napoli: coach González presenta la sfida al PalaTrieste; Rovigo in love, attesi in 4mila - Foto 1 di 14 - La Voce di Rovigo.

Sono in ospedale... mi vieni a trovare?La risposta ci nasce spontanea: è un gesto di calore umano e di vicinanza in un momento difficile, ma poi ci ritroviamo a guardare nella borsa sperando di trovare insieme alle chiavi di casa ed al ... disabili.com

Non mi aspettavo di trovare così tanti pesci riuniti quiHo visto un gruppo di pesci d'acqua dolce nuotare insieme vicino al fondo del fiume. Si muovevano tranquillamente tra le pietre, mostrando come la vita prosegue spontaneamente sotto la superficie, dov ... msn.com

Vi aspetto oggi!!! In Vasca poi itinerante in stand Garmin Marine Italy e Angel Pesca. Venitemi a trovare al Pescare Show di Rimini. #pescareshow #rimini facebook