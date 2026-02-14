Metti il K-pop l’hanbok e Squid Game negli spazi di Villa Necchi Campiglio | ecco com’è Casa Corea

Casa Corea trasforma Villa Necchi Campiglio in un museo dedicato alla cultura coreana, un'iniziativa nata dall'interesse di un gruppo di appassionati che vogliono portare il K-pop, l’hanbok e “Squid Game” nel cuore di Milano. La mostra, allestita negli ambienti storici della villa, include spettacoli di musica e balli tradizionali, oltre a installazioni ispirate alla celebre serie Netflix. La presenza di costumi autentici e di oggetti provenienti dalla Corea rende questa esposizione un ponte tra le due culture.

Milano – “Abbiamo scelto Villa Necchi Campiglio, prima di tutto, per la sua bellezza e poi perché apprezziamo gli obiettivi del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) e la loro visione. È un’organizzazione senza scopo di lucro, alla stregua del Comitato olimpico coreano, e valorizza il patrimonio artistico italiano, come noi mettiamo in risalto le potenzialità e le prestazioni dei nostri atleti”. A parlare è Minho Park, direttore del dipartimento relazioni internazionali del Comitato olimpico e sportivo della Corea del Sud. È entusiasta dello spazio che si sono garantiti fino al termine delle Olimpiadi, “una dimora indipendente, al centro di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

