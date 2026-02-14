Il maltempo ha colpito il Lazio e l’Abruzzo questa mattina, causando piogge intense e temporali. La neve ha raggiunto gli 1800 metri sull’Appennino, rallentando il traffico sulle strade di montagna. Al nord, le previsioni indicano nevicate sparse sui rilievi alpini fin dalle prime ore, mentre al pomeriggio si attendono isolati fiocchi sulle Alpi occidentali sopra i 1300 metri. In serata, il cielo si farà più sereno, con poche nuvole che si diraderanno.

meteo venerdì trovati all'ascolto le previsioni del tempo al nord al mattino nevicate sparse sui rilievi Alpini e 1100 m qualche piovasco sulle regioni di nord est al pomeriggio isolante nevicate sulle Alpi nord-occidentali dai 1300 1400 metri numero di te in progressiva diminuzione altrove in serata e nottata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino forte maltempo tra lazio-abruzzo con acquazzoni temporali e neve in Appennino dei 1800 metri coperto altrove al pomeriggio Quota neve in calo con precipitazioni via più medesimi settori in serata a te son graduale miglioramento del tempo con nuvolosità alta e schiarite al sud Al mattino precipitazioni diffuse anche a te sul basso versante tirrenico e sulla Sardegna al pomeriggio precipitazioni che persistono sulle regioni peninsulari meridionali in serata residuo maltempo sulla Calabria e sulla Puglia con neve in Appennino dei 1400 metri circa miglior altrove temperature minime stazionarie o in lieve calo ma riduzione al centro nord sulla Carabinieri Azzo al sud le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 14-02-2026 ore 06:15

La giornata di venerdì si apre con nuvole su tutta la capitale e piogge sparse al mattino.

Questa mattina a Roma il cielo rimane molto nuvoloso, con piogge deboli che si intensificano nel corso della giornata.

