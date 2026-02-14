Meteo | Previsioni per domenica 15 febbraio

Il sole splenderà su Modena domenica 15 febbraio, perché le nuvole non arriveranno nel cielo della città. La giornata si prospetta soleggiata e calda, con temperature che potrebbero superare i 10 gradi. Le previsioni meteo indicano poche nubi e nessuna pioggia, garantendo condizioni ideali per uscire e fare attività all'aperto.

A Modena dopodomani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1576m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su litorali e pianura romagnola giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su pianura emiliana e dorsale emiliana cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulla dorsale romagnola giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Domenica 1 febbraio a Modena il cielo si presenta con nubi sparse e qualche schiarita.

Domani a Modena il cielo sarà in parte nuvoloso, con qualche schiarita durante la giornata.

