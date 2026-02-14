Meteo di San Valentino la tempesta Oriana piomba sull?Italia | allerta arancione in 4 regioni scuole chiuse e venti oltre 100 km h

Oriana, la tempesta che si è abbattuta sull’Italia, ha causato forti venti e allerte arancioni in quattro regioni. La perturbazione, la nona di febbraio 2026, ha portato raffiche che hanno superato i 100 kmh, portando alla chiusura di alcune scuole e a numerosi disagi lungo la Penisola. In molte zone, le autorità hanno invitato i cittadini a stare attenti e a limitare gli spostamenti.

L'Italia è già sotto gli effetti della perturbazione numero 9 di febbraio 2026, ribattezzata tempesta Oriana. Il vortice ciclonico, visibile dalle immagini satellitari, ha raggiunto la Corsica nella notte, aprendo una fase di maltempo destinata a interessare gran parte della Penisola. Sabato 14 febbraio 2026: piogge e venti forti Il fine settimana si apre con maltempo diffuso. Al Nord cielo coperto con piogge, rovesci e temporali; neve sulle Alpi dai 900-1.000 metri, in calo in serata. Al Centro rovesci e temporali, anche intensi sulle regioni tirreniche, con neve in Appennino tra 1.000 e 1.300 metri.