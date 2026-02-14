Messina via Alessi chiusa per lavori fognatura | traffico modificato e senso unico alternato tra lunedì e martedì

Messina, via Alessi chiusa per lavori alla fognatura: disagi e un piano viabilistico sotto esame. Messina si prepara a due giorni di modifiche significative alla circolazione nel cuore della città. A partire dalle 8 di lunedì 16 febbraio e fino alle 17 di martedì 17 febbraio, via Alessi sarà interessata da importanti lavori di manutenzione della condotta fognaria, con impatti sulla mobilità e sulla vita dei residenti. L'intervento, disposto per consentire ad AMAM di operare in sicurezza, comporterà restrizioni alla sosta e al transito veicolare. Un intervento necessario, ma con disagi inevitabili.