Il Messico ha deciso di rafforzare il sostegno a Cuba, offrendo un ponte aereo per consegnare aiuti umanitari, dopo aver già inviato due navi cariche di cibo e beni essenziali. Quattro paesi, tra cui Russia, Cina e Cile, si sono uniti a questa iniziativa, dimostrando una rete di aiuti internazionali. La scelta di organizzare un collegamento aereo mira a velocizzare le consegne e rispondere alle crescenti esigenze dell’isola.

Il Messico si è aperto alla possibilità di una creazione di un ponte aereo con Cuba per l’invio di ulteriori aiuti umanitari, dopo aver inviato questa settimana due navi con oltre 800 tonnellate di cibo e altri beni di prima necessità all’isola. La carenza di carburante ha colpito i trasporti, l’industria turistica e i servizi essenziali come gli ospedali e i centri di produzione di energia elettrica. Sheinbaum ha anche difeso la via diplomatica e il rispetto della sovranità cubana, insistendo sul fatto che “non si può impiccare un popolo in questo modo”, in riferimento alle restrizioni sull’approvvigionamento energetico dell’isola. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Recenti dichiarazioni e eventi riguardano le relazioni tra Venezuela e paesi come Cina, Russia, Iran e Cuba.

Recenti esercitazioni militari della Cina, trasmesse dalla televisione statale, hanno evidenziato scenari di guerra che coinvolgono aree vicine a Messico, Cuba e Taiwan.

