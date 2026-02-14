Il presidente Merz ha dichiarato che il divario tra Europa e Stati Uniti si è ampliato, mettendo a rischio le libertà europee, a causa delle tensioni crescenti tra le due sponde dell’Atlantico. Durante la prima giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, i leader hanno discusso del nuovo equilibrio mondiale, della guerra in Ucraina e della crescita delle potenze globali. In quell’occasione, molti hanno sottolineato la necessità di rafforzare la collaborazione transatlantica, ma i discorsi hanno anche evidenziato le differenze di strategia tra le due parti.

Il nuovo equilibrio globale, il rapporto tra Europa e Stati Uniti, la guerra in Ucraina e la sfida delle grandi potenze hanno dominato la prima giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove leader occidentali hanno lanciato un messaggio comune: rafforzare l’unità transatlantica adattandola alla nuova fase geopolitica. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avvertito che tra Europa e Stati Uniti “si è aperto un divario” e che la partnership “ha perso la sua naturalezza”, ma resta indispensabile perché “insieme siamo più forti” e anche Washington “raggiunge i limiti della propria forza se agisce da sola”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Merz avverte: “Tra Europa e Usa si è aperto un divario, la nostra libertà è minacciata”

Il presidente della Cdu, Friedrich Merz, ha dichiarato che il vecchio ordine mondiale postbellico è ormai tramontato, a causa delle crescenti tensioni tra le grandi nazioni.

Durante la conferenza di Monaco, Merz ha evidenziato una crisi tra Europa e Stati Uniti, sottolineando che l’ordine internazionale del dopoguerra non è più valido.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Merz alza la tensione: Frattura tra Usa e Ue, il vecchio ordine mondiale non esiste più; Resa dei conti Usa-Europa, Merz: 'Ormai c'è una frattura'; Merz mette in guardia l'Europa; Merz avverte: Tra Europa e Usa si è aperto un divario, la nostra libertà è minacciata.

Merz avverte l’Occidente: l’alleanza transatlantica resta indispensabile. Neanche gli Usa possono farcela da soliAlla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha lanciato un messaggio chiaro sul futuro dei rapporti tra Europa e Stati ... thesocialpost.it

Merz scuote l’Europa: L’ordine del dopoguerra non esiste più. Serve deterrenza nucleare europeaL’Europa è tornata da una vacanza dalla storia. Con questa immagine, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha aperto il suo intervento alla Conferenza sulla ... pupia.tv

Radio1 Rai. . "L'ordine del dopoguerra non c'è più, bisogna rifondare l'Alleanza Atlantica", è il monito del cancelliere tedesco #Merz, ieri, al termine del primo giorno della Conferenza di #Monaco. Lo storico appuntamento sulla sicurezza quest'anno vede tra facebook