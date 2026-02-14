Mercato delle Pulci di Arezzo 2026 | evento al Centro affari

Il Mercato delle Pulci di Arezzo torna a riempire il Centro affari con bancarelle colorate. L’evento si svolgerà il 21 e 22 febbraio 2026 presso Arezzo Fiere e Congressi, attirando appassionati e collezionisti da tutta la regione.Quest’anno, gli organizzatori hanno preparato una vasta selezione di oggetti d’epoca e pezzi unici, pronti a conquistare i visitatori.

Torna il tradizionale Mercato delle Pulci ad Arezzo. Appuntamento ad Arezzo Fiere e Congressi il 21 e 22 febbraio 2026.