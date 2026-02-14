Mercato del lunedì nuova protesta | Fumata nera sull’ipotesi Kennedy

Gli ambulanti hanno manifestato nuovamente questa mattina alle 8, protestando contro il trasferimento da piazza Travaglio all’Acquedotto, dopo che le trattative con le autorità sono fallite. La protesta si è svolta con bandiere e cartelli, e i commercianti hanno espresso il loro disappunto sulla decisione presa senza consultare loro. Sembra che la questione del trasloco continui a creare tensione tra i venditori e le istituzioni comunali.

Ci risiamo. Lunedì, alle 8, andrà in scena un’altra protesta degli ambulanti, che non hanno accettato il trasloco da piazza Travaglio all’ Acquedotto. Ad annunciare la nuova manifestazione Pier Carlo Baglioni di Anva: "Anche gli ultimi incontri, stavolta con il vicesindaco Alessandro Balboni, non hanno sbloccato la situazione. Lunedì alle 8 partiremo da piazza Travaglio, poi il corteo, con gli striscioni, si sposterà sotto il municipio". Ancora una volta l’ipotesi del parcheggio Kennedy come soluzione temporanea per il trasferimento di 120 ambulanti, è stata bocciata dal Comune. "Ci hanno detto – continua Baglioni – che in estate inizieranno i lavori di ampliamento al posteggio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mercato del lunedì, nuova protesta: "Fumata nera sull’ipotesi Kennedy" Frana Arenzano: fumata nera, ipotesi esplosivo venerdì o sabato Venerdì o sabato potrebbero arrivare novità sulla frana di Arenzano. Woolrich, fumata nera all’incontro: confermati i trasferimenti. Ipotesi sciopero, cosa succede ora Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Da lunedì 23 nuova organizzazione per il mercato settimanale del lunedì; Ferrara, al via il nuovo mercato del lunedì; Mercato del lunedì, è scontro: Il Comune sospende le licenze? Noi protestiamo sotto il municipio; La nuova Cremonese dopo il mercato, il calcio di Nicola: ecco il bigino che presenta la partita dell’Atalanta. Mercato del lunedì, nuova protesta: Fumata nera sull’ipotesi KennedyGli ambulanti si ritroveranno lunedì alle 8 in piazza Travaglio, poi il corteo proseguirà fino al municipio. Baglioni (Anva): Il parcheggio è una soluzione: potrebbe accoglierci fino all’estate, poi ... ilrestodelcarlino.it Mercati agricoli in raddoppio, oltre alla Coldiretti arriva anche quello di Confagricoltura: gli appuntamenti settimanaliROVIGO - Il raddoppio dei mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli è realtà. Al momento sulla carta, perché ora si devono predisporre gli spazi, o meglio uno ... ilgazzettino.it Sequestro di 100 kg di pescato nella giornata del mercato del lunedì da parte della polizia locale di Marigliano. Il pescato era venduto interrompendo la catena del freddo ed a ridosso di un furgone che non aveva alcuna funzione isotermica. https://www.laprov facebook Un anno fa,commentatori improbabili (ma anche qualche esperto di mercato accreditato) garantivano senza dubbi l' addio di #Conte a @sscnapoli.Ora il tormentone è ripartito, addirittura in anticipo.Per fortuna non decidono loro ma 2 che ne capiscono: l'allen x.com