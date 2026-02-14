Memorie DDR5 rialzo dei prezzi | Framework aggiorna i listini da 12 a 16 dollari GB Tensioni sui costi DRAM e NAND

Da ameve.eu 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Framework ha aumentato i prezzi delle memorie DDR5 da 12 a 16 dollari al gigabyte, a causa dell’impennata dei costi di produzione. Le tensioni sui prezzi dei chip DRAM e NAND spingono le aziende a rivedere le tariffe di vendita, con effetti già visibili sul mercato dei computer.

DDR5 a 16 dollari al gigabyte: Framework aggiorna i listini e guarda ai prossimi aumenti. La crescente pressione sui costi della memoria DRAM e NAND sta costringendo i produttori di computer a rivedere i prezzi. Framework, azienda specializzata in PC modulari, ha aggiornato i suoi listini, con la DDR5 che ora varia tra i 12 e i 16 dollari al gigabyte. L’aumento, che arriva fino al 16% per desktop e mainboard a causa dei rincari della LPDDR5X, riflette una crescente volatilità del mercato e solleva preoccupazioni sull’impatto sui consumatori. La pressione sui fornitori e la risposta di Framework.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Memorie RAM, situazione fuori controllo. Sciacallaggio dei ricambi di Framework, negozi in California non mostrano i prezzi

G.Skill: accordo da 2,4 milioni di dollari per velocità RAM DDR4/DDR5 non chiaramente specificate agli utenti USA.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Perché il tuo prossimo smartphone o Pc potrebbe costare molto di più; La carenza di memorie sta spingendo i produttori di PC a rivolgersi alla Cina; Framework soffre la crisi delle memorie: aumenti praticamente ogni mese; La crisi della RAM peggiora: prezzi pronti a raddoppiare nel 2026 e SSD sempre più cari.

memorie ddr5 rialzo deiCon l'aumento dei prezzi della memoria, Corsair cambia la confezione della RAM DDR5 per combattere i moduli falsiCorsair ha una nuova strategia per limitare le restituzioni fraudolente e i venditori intenzionati a truffare gli acquirenti. L'imballaggio rinnovato della RAM Vengeance DDR5 rende più difficile nasco ... notebookcheck.it

DDR5 a 16 dollari al gigabyte: Framework aggiorna i listini e guarda ai prossimi aumentiFramework, produttore di computer modulari, ha aggiornato i prezzi di memoria e sistemi: la DDR5 sale a 12-16 dollari per GB, mentre desktop e mainboard aumentano fino al 16% per via dei rincari sulla ... hwupgrade.it