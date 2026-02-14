Memorie DDR5 rialzo dei prezzi | Framework aggiorna i listini da 12 a 16 dollari GB Tensioni sui costi DRAM e NAND

Framework ha aumentato i prezzi delle memorie DDR5 da 12 a 16 dollari al gigabyte, a causa dell’impennata dei costi di produzione. Le tensioni sui prezzi dei chip DRAM e NAND spingono le aziende a rivedere le tariffe di vendita, con effetti già visibili sul mercato dei computer.

DDR5 a 16 dollari al gigabyte: Framework aggiorna i listini e guarda ai prossimi aumenti. La crescente pressione sui costi della memoria DRAM e NAND sta costringendo i produttori di computer a rivedere i prezzi. Framework, azienda specializzata in PC modulari, ha aggiornato i suoi listini, con la DDR5 che ora varia tra i 12 e i 16 dollari al gigabyte. L’aumento, che arriva fino al 16% per desktop e mainboard a causa dei rincari della LPDDR5X, riflette una crescente volatilità del mercato e solleva preoccupazioni sull’impatto sui consumatori. La pressione sui fornitori e la risposta di Framework.🔗 Leggi su Ameve.eu

