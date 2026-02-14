Memorial Masi | all' Associazione Italiana Persone Down un importante contributo per sostenere l' attività

Il Memorial Masi si è concluso con la consegna di 12 mila euro ai volontari dell’Associazione Italiana Persone Down di Pisa, causata dall’incasso delle iscrizioni e delle donazioni raccolte durante l’evento. La somma rappresenta un aiuto concreto per finanziare i progetti di supporto alle famiglie e ai bambini con sindrome di Down nella zona. I Vigili del fuoco di Pisa hanno consegnato il contributo, dimostrando ancora una volta il loro impegno per questa causa.

La consegna del ricavato del memorial che si è svolto lo scorso novembre in ricordo di Savero Masi, vigile del fuoco deceduto in seguito ad un incidente sul lavoro