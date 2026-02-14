Memorial Masi | all' Associazione Italiana Persone Down un importante contributo per sostenere l' attività

I Vigili del fuoco di Pisa hanno consegnato 12.000 euro all’Associazione Italiana Persone Down dopo la 19ª edizione del Memorial Masi, che si è svolta nel fine settimana. La somma deriva dalle donazioni raccolte durante l’evento, organizzato per ricordare il volontario scomparso. Un dettaglio importante è che la manifestazione ha attirato numerosi partecipanti, contribuendo così a sostenere le attività dell’associazione.

La consegna del ricavato del memorial che si è svolto lo scorso novembre in ricordo di Savero Masi, vigile del fuoco deceduto in seguito ad un incidente sul lavoro Si è chiusa la 19ª edizione del Memorial Masi con la consegna da parte dei Vigili del fuoco di Pisa del ricavato della manifestazione alla sezione pisana dell'Associazione Italiana Persone Down (AIPD), che ha ricevuto 12.800 euro da investire nelle proprie attività associative. "Anche quest'anno un'edizione molto partecipata e un risultato importante. Grazie ad amici, colleghi e a chi ci sostiene acquistando biglietti e calendari: ogni contributo aiuta a tenere vivo il ricordo di Saverio", ha dichiarato Alessandro Martelli, presidente del Comitato Saverio Masi, che organizza il memorial.