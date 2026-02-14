Meloni sfida le critiche tedesche e punta sull’Italia nel board di Trump | dialogo aperto con gli imprenditori Usa

Meloni ha deciso di rafforzare la presenza italiana nel “board” di Trump, rispondendo alle critiche provenienti dalla Germania. La premier ha incontrato imprenditori americani a Washington, sottolineando la volontà di promuovere gli interessi italiani negli Stati Uniti. Nel frattempo, mantiene una posizione di distacco rispetto alle tensioni con Berlino, cercando di aprire nuovi canali di dialogo con gli imprenditori e le istituzioni statunitensi.

Meloni bilancia tra Washington e Bruxelles: l’Italia nel “board” di Trump e le distanze dalle critiche tedesche. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso un dissenso rispetto alle critiche rivolte al mondo imprenditoriale legato a Donald Trump, contestualmente confermando l’inclusione dell’Italia nel gruppo informale di consiglieri dell’ex Presidente americano, con un ruolo di osservatore. La presa di posizione è avvenuta a margine del vertice dell’Unione Africana ad Addis Abeba, in Etiopia, in un contesto geopolitico segnato da incertezze sul futuro dei rapporti transatlantici. Un approccio pragmatico alla possibile nuova amministrazione americana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il primo ministro israeliano Netanyahu critica gli Stati Uniti per la composizione del

Il 21 gennaio 2026, a Roma, il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno condiviso una posizione comune sul tema del Board of Peace, sottolineando l’importanza del dialogo e della collaborazione internazionale.

Ue-Usa, Meloni: Serve unità, non divisione. Critiche Merz a Maga? Non condividoLa premier a margine del summit ad Addis Abeba: 'Il cancelliere ha ragione, Europa deve fare di più'. E apre al Board per Gaza del 19 febbraio a Washington: 'Italia invitata come Paese osservatore, ci ... adnkronos.com

