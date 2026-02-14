Meloni | Non condivido critiche Merz a Maga

Giorgia Meloni ha risposto alle accuse di Friedrich Merz sulla cultura Maga, sottolineando che si tratta di opinioni politiche personali. Meloni ha precisato che ogni leader ha il diritto di esprimere le proprie valutazioni, anche se non le condivide. La prima a commentare il dibattito è stata la Premier, che ha voluto chiarire la sua posizione.

“Non condivido le critiche di Merz alla cultura Maga. Queste sono valutazioni politiche, ogni leader le fa come ritiene”. Lo evidenzia la premier Giorgia Meloni a margine del viaggio in Etiopia, prima del rientro da Addis Abeba. La presidente del Consiglio parla anche del Board of Peace in programma a Washington il prossimo 19 febbraio annunciando che l’Italia è stata invitata come osservatore: “Penso che risponderemo positivamente a questo invito”. Quanto ai rapporti tra Ue e Usa “è evidente che siamo in una fase molto complessa delle relazioni internazionali, siamo anche in una fase particolare dei rapporti tra Europa e Stati Uniti – aggiunge -. 🔗 Leggi su Lapresse.it

