Meloni lancia l' asse del sud per fare scudo alla politica di coesione

Giorgia Meloni ha deciso di mettere in campo un fronte unito con i paesi del Sud Italia per difendere i fondi europei destinati alla coesione. La premier ha incontrato i rappresentanti delle regioni meridionali, promettendo di sostenere una voce compatta contro le riduzioni previste nel prossimo bilancio dell’Unione Europea. L’obiettivo è proteggere i finanziamenti che garantiscono sviluppo e investimenti nelle aree più svantaggiate del Paese. Nel corso dell’incontro, Meloni ha sottolineato l’importanza di rafforzare la collaborazione tra le regioni del Sud e Roma per influenzare le decisioni europee.

Per il presidente del Consiglio è con i Paesi mediterranei e non quelli del Nord che si potranno trovare alleanze nella battaglia sul prossimo bilancio pluriennale dell'Ue Regio Corner, la newsletter che ogni due settimane vi racconta le notizie più importanti sulla politica regionale e di coesione dell'Unione europea Nella battaglia sul prossimo bilancio dell'Unione europea l'Italia cercherà di fare squadra con le altre nazioni del Sud per tutelare la politica di coesione. La Commissione, nella sua proposta per il Quadro finanziario pluriennale (Qfp) per il periodo dal 2028-2034, ha proposto la ristrutturazione delle modalità di erogazione dei pagamenti agricoli e regionali, unendo la Pac e la politica di Coesione in un unico fondo.

Il governo Meloni annuncia il completamento dei progetti finanziati dai fondi di coesione, con un risultato che ha permesso al Sud di avanzare più velocemente rispetto al Nord.

