Meloni all' Africa | L' Italia vi aiuterà

Meloni ha dichiarato che l’Italia offrirà supporto all’Africa, sottolineando che il Paese ha nel suo dna il rispetto e il dialogo con gli altri. Durante un incontro, ha spiegato che in un mondo sempre più instabile, lavorare insieme rappresenta l’unico modo per affrontare le sfide future. La premier ha anche aggiunto che la cooperazione tra Italia e Africa può aprire nuove strade per lo sviluppo.

9.30 "L'Italia ha nel dna il dialogo e il rispetto per gli altri. In un mondo instabile la cooperazione è la chiave per tracciare la rotta". Così il premier Meloni all'assemblea dei leader dell'Unione africana ad Addis Abeba. "La vera cooperazione vede una relazione alla pari" e noi e Ue "non possiamo pensare al futuro senza prendere nella giusta considerazione l'Africa.L'Italia lancia la conversione del debito dei Paesi africani" e "l'opportunità per il diritto a non emigrare. Il Piano Mattei rivoluziona il modo di agire in Africa".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il presidente Meloni ha annunciato che l’Italia propone di sospendere il pagamento del debito ai paesi africani colpiti da calamità climatiche.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che l’Italia e l’Europa devono includere l’Africa nelle loro scelte, perché il nostro avvenire dipende dalla sua crescita e stabilità.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Meloni ASFALTA la Boldrini: Lezioni da VOI Amici dei DITTATORI Comunisti!

Argomenti discussi: Intervento di apertura del Presidente Meloni al secondo Vertice Italia-Africa; Piano Mattei, Meloni ad Addis Abeba: Stiamo rivoluzionando il modo di guardare all’Africa; Vertice Italia-Africa ad Addis Abeba, Meloni: Cooperazione senza approcci paternalistici; Meloni e il piano Mattei, vertice per la fase due: Noi ponte con l’Africa.

Meloni e il piano Mattei, vertice per la fase due: «Noi ponte con l’Africa»«She’s an italiana ragazza!». Sotto il cielo quasi estivo di Addis Abeba, tra gli scheletri di grattacieli semi abbandonati e gli avvoltoi che svolazzano sopra il ... ilmattino.it

Italia-Africa, Meloni: Il nostro futuro dipende dal vostroL'intervento della premier alla riunione plenaria della 39esima sessione ordinaria dell'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana ... adnkronos.com

14 Febbraio: Germania contro Usa, Meloni in Africa, Eni in Venezuela #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook

Meloni l’africana diserta il vertice di Monaco: imbarazzo per il gelo Ue su Trump x.com