Meloni a Unione Africana | Invito a vostra assemblea mostra fiducia che non deluderemo – Il video

Meloni ha partecipato all’assemblea dell’Unione Africana, un evento che riunisce i leader dei paesi del continente e che rappresenta un momento cruciale per le decisioni politiche a livello africano. La premier italiana ha espresso fiducia nel futuro dei rapporti tra Italia e Africa, sottolineando l’importanza di collaborare strettamente con i paesi membri per affrontare le sfide comuni. Durante il suo intervento, Meloni ha anche invitato i rappresentanti africani a rafforzare i legami tra le due regioni, evidenziando come questa occasione possa aprire nuove opportunità di cooperazione economica e culturale. Un dettaglio concreto è stato l’annuncio

(Agenzia Vista) Addis Adeba, 14 febbraio 2026 "L'invito a partecipare all'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana, il consesso in cui l'organizzazione discute le proprie scelte politiche fondamentali e definisce l'indirizzo strategico del continente, è un riconoscimento che non può che riempire l'Italia di orgoglio e che il nostro Paese accoglierà con rispetto e senso di responsabilità. È una dimostrazione di fiducia che non tradiremo" così la premier Meloni intervenendo all'Assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana ad Addis Abeba.