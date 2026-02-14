Medici pro-migranti indagati Cerno al Tg4 | Il malato è il centrosinistra

Tommaso Cerno, direttore de il Giornale, ha commentato al Tg4 la notizia che alcuni medici pro-migranti sono indagati per aver tentato di ostacolare l’ingresso dei migranti nei Centri di Permanenza Richiedenti Asilo (Cpr). Cerno ha affermato che il vero problema si trova nel centrosinistra, definendo il malato della situazione. Nel suo intervento, ha anche citato un caso di un bambino trapiantato con un cuore gravemente danneggiato, evidenziando le tensioni tra politica e sanità.