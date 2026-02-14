Medici pro-migranti indagati Cerno al Tg4 | Il malato è il centrosinistra
Tommaso Cerno, direttore de il Giornale, ha commentato al Tg4 la notizia che alcuni medici pro-migranti sono indagati per aver tentato di ostacolare l’ingresso dei migranti nei Centri di Permanenza Richiedenti Asilo (Cpr). Cerno ha affermato che il vero problema si trova nel centrosinistra, definendo il malato della situazione. Nel suo intervento, ha anche citato un caso di un bambino trapiantato con un cuore gravemente danneggiato, evidenziando le tensioni tra politica e sanità.
Il direttore de il Giornale, Tommaso Cerno, è intervenuto al Tg4 per commentare i principali fatti del giorno, dal caso dei medici per i quali si ipotizza che abbiano ostacolato l’ingresso nei Cpr dei migranti, al bimbo trapiantato con un cuore bruciato. Il malato, ha dichiarato il direttore, “è proprio il centrosinistra: basterà fare la tac a quella piazza, cioè guardare chi difende i medici ideologici che firmano certificati falsi per rimettere dei clandestini che non dovrebbero entrare in Italia che i giudici cercano di far entrare in tutti modi che quando li metti in Albania, te li rimandano indietro”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Cerno al Tg4: "I pro Pal contro le Olimpiadi? Forse bisogna aggiungere il lancio del burqa tra le specialità"
Il direttore del Tg4, Tommaso Cerno, ha parlato oggi di come l’Italia stia tornando a vie di violenza che ricordano gli anni Settanta.
Caso Hannoun, l'affondo di Cerno al Tg4: "Sinistra in silenzio per non perdere i voti dei pro Pal. Mai vera distinzione tra Hamas e Palestina”
Il caso Hannoun e le recenti dichiarazioni di Tommaso Cerno, direttore de il Giornale, sono al centro dell’attenzione mediatica.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Migranti, ipotesi di certificati anti-rimpatrio: almeno sei medici indagati a Ravenna; Certificati contro i rimpatri dei migranti irregolari, sei medici indagati a Ravenna; Migranti ipotesi di certificati anti-rimpatrio | almeno sei medici indagati a Ravenna.
Migranti, ipotesi di certificati anti-rimpatrio: almeno sei medici indagati a RavennaLa polizia ha effettuato perquisizioni informatiche incentrate principalmente nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale: l’allarme de il Giornale già un anno fa ... msn.com
Migranti, falsi certificati per evitare il rimpatrio, la Procura di Ravenna apre un’inchiesta: sei medici indagati- facebook
Certificati contro i rimpatri dei migranti irregolari, almeno sei medici indagati a Ravenna x.com