Medici indagati Tassinari FI | Fatto gravissimo avviare subito un’indagine interna

La Procura di Ravenna ha avviato un’indagine su sei medici sospettati di aver rilasciato certificati falsi per bloccare il trasferimento di persone nei Centri di permanenza. Tassinari di Forza Italia definisce il fatto gravissimo e chiede di avviare subito un’indagine interna per fare chiarezza. L’iniziativa mira a verificare eventuali connessioni tra i medici e le pratiche sospette, che potrebbero aver coinvolto anche altri operatori sanitari.

"Comportamenti difformi, se accertati, minano la fiducia nelle istituzioni e incidono su temi delicatissimi come sicurezza e rispetto delle procedure previste dalla legge" “Esprimo profondo sconcerto per quanto emerso dall’indagine della Procura di Ravenna nei confronti di sei medici sospettati di aver rilasciato certificati falsi per impedire il trasferimento di soggetti nei Centri di permanenza per i rimpatri. Se i fatti fossero confermati, ci troveremmo di fronte a un episodio di estrema gravità". Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Certificati per evitare i rimpatri, scatta l'indagine della Procura: almeno sei medici indagati La Procura di Milano ha aperto un’indagine su sei medici coinvolti nella gestione dei certificati medici rilasciati ai cittadini stranieri, tra cui alcuni richiedenti asilo. Salvini sui medici di Ravenna indagati per ‘certificati anti-rimpatrio’: “Gravissimo, da licenziamento, radiazione e arresto” Matteo Salvini critica duramente i medici di Ravenna coinvolti nell’inchiesta sui certificati anti-rimpatrio, ritenendo il fatto molto grave. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Medici indagati, Tassinari (FI): Fatto gravissimo, avviare subito un’indagine internaComportamenti difformi, se accertati, minano la fiducia nelle istituzioni e incidono su temi delicatissimi come sicurezza e rispetto delle procedure previste dalla legge ... ravennatoday.it Ravenna, certificati contro i rimpatri nel mirino: 6 medici indagati. I dettagli e le polemiche facebook A Ravenna almeno sei medici sono indagati per aver rilasciato certificati medici sospetti, finalizzati ad evitare l’espulsione di immigrati irregolari. Un fatto gravissimo: se confermato, sarebbe una vergogna intollerabile, da radiazione e da arresto. E tu che cosa x.com