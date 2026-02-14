Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha criticato le indagini sui medici coinvolti nell'inchiesta sui certificati anti-rimpatrio, accusando i ministri di non aver semplificato le procedure. Durante una visita all’ospedale, ha osservato che i ritardi nelle pratiche creano confusione e favoriscono le speculazioni. Barattoni ha anche sottolineato l’importanza di rendere più trasparenti le procedure per evitare che si creino altri problemi simili.

Ravenna, 14 febbraio 2026 – Il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni interviene sulla perquisizione avvenuta nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale cittadino, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti certificati anti-rimpatrio. "Dichiarazioni improvvide da parte di alcuni Ministri”. Affermando di avere “piena fiducia nel lavoro della Magistratura, alla quale compete in questa fase l’accertamento di eventuali responsabilità individuali”, il primo cittadino punta il dito contro quelle che definisce “una serie di dichiarazioni improvvide da parte di alcuni Ministri della Repubblica, solitamente silenti rispetto a indagini o, peggio ancora, davanti a condanne dei loro colleghi di governo che, al contrario, in questo caso già individuano colpevoli e additano all’opinione pubblica i medici dell’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’ospedale di Ravenna come i responsabili di tutto ciò che non va in tema di rimpatri”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Medici indagati, il sindaco: “Cari ministri, pensate a come far funzionare meglio le procedure. No a speculazioni”

Se sei abituato a utilizzare mouse e tastiera e desideri passare al controller Dualsense del PS5, è importante conoscere le modalità corrette di collegamento e configurazione.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Trapianto cuore bruciato, indagati sei tra medici e paramedici dai pm di Napoli. Il bimbo sta peggiorando; Monaldi, sei indagati per il trapianto di cuore al piccolo Tommaso: medici e sanitari sotto inchiesta; Medici indagati per certificati contro rimpatri. Salvini: Da arresto e radiazione, se confermato; Rigopiano, tre condannati: assoluzione per l’ex sindaco. In lacrime i familiari delle vittime.

Certificati anti rimpatrio, parla il sindaco: «Dichiarazioni improvvide dai ministri. Non tocca ai medici garantire la sicurezzaIl sindaco Alessandro Barattoni interviene nel dibattito scaturito in città e anche a livello nazionale dopo le perquisizioni al reparto Malattie ... ravennaedintorni.it

Trapianto cuore bruciato, indagati sei tra medici e paramedici dai pm di Napoli. Il bimbo sta peggiorandoSi tratta dei componenti delle equipe che hanno effettuato l’espianto dell’organo a Bolzano e il trapianto a Napoli ... ilfattoquotidiano.it

A Ravenna almeno sei medici sono indagati per aver rilasciato certificati medici sospetti, finalizzati ad evitare l’espulsione di immigrati irregolari. Un fatto gravissimo: se confermato, sarebbe una vergogna intollerabile, da radiazione e da arresto. E tu che cosa facebook

A Ravenna almeno sei medici sono indagati per aver rilasciato certificati medici sospetti, finalizzati ad evitare l’espulsione di immigrati irregolari. Un fatto gravissimo: se confermato, sarebbe una vergogna intollerabile, da radiazione e da arresto. E tu che cosa x.com