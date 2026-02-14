Mediaset la strategia per Sanremo 2026 | la controprogrammazione

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di non sfidare il Festival di Sanremo quest’anno, dopo aver valutato i rischi di una controprogrammazione. La scelta deriva dalla volontà di non creare tensioni con la Rai, che organizza l’evento, e di concentrare le risorse su altre iniziative. La stesura di questa strategia implica che Mediaset non trasmetterà programmi concorrenti durante la settimana del festival, lasciando spazio alla gara musicale più seguita in Italia.

Nessuna guerra: Pier Silvio Berlusconi si arrende al Festival di Sanremo. O meglio, nessuna accesa controprogrammazione da parte di Mediaset per la settimana più importante dello spettacolo italiano. Dal 24 al 28 febbraio su Canale 5 sono in programma serie turche e film in replica, senza nessuno show inedito. Restano invece confermate Le Iene su Italia Uno e i programmi di attualità e politica su Rete 4. Sanremo 2026, cosa prevede la controprogrammazione di Mediaset. Secondo gli ultimi aggiornamenti sulla programmazione televisiva, Canale 5 ha deciso di ridurre quasi completamente la propria offerta di prima serata nella settimana dal 23 al 28 febbraio 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it

Pier Silvio Berlusconi chiarisce che Mediaset non prevede controprogrammazioni per il Festival di Sanremo.

La battaglia legale tra Corona e Mediaset si scalda ancora di più.

