Medaglia d' oro storica per Braathen chi è il primo brasiliano della storia a podio alle Olimpiadi invernali

Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom gigante a Milano-Cortina 2026, diventando il primo atleta brasiliano a salire sul podio alle Olimpiadi invernali. La sua vittoria ha sorpreso molti, perché nessun sudamericano si era mai trovato in questa posizione in una gara così importante. Braathen ha scavalcato gli avversari con una serie di discese veloci e precise, portando a casa il primo oro per il Brasile in questa disciplina.

Si tratta di un successo che passerà agli annali, e non solo perché per la prima volta un brasiliano riesce a raggiungere un podio olimpico nei Giochi invernali, unico sudamericano della storia a tagliare questo traguardo, ma anche perché si tratta del metallo più prezioso: Lucas Pinheiro Braathen è oro nello slalom gigante a Milano-Cortina 2026. La sua gioia incontenibile sul podio è la conseguenza di una carriere travagliata, fatta di alti e bassi, di cadute e risalite e contraddistinta senza dubbio da una grande tenacia. Classe 2000, Lucas nasce a Oslo, in una Nazione, la Norvegia, con un prestigio unico negli sport invernali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

È storia alle Olimpiadi: Pinheiro Braathen vince l'oro nel gigante e si commuove. È la prima medaglia di sempre per il Brasile

