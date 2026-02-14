Scott McTominay non potrà giocare contro la Roma perché ancora non si è ripreso dall’infortunio. La sua assenza sarà un colpo duro per il Manchester United, che conta molto sulle sue prestazioni a centrocampo. La squadra dovrà trovare subito una soluzione per compensare la mancanza del suo ruolo.

È un sabato pomeriggio da caduta degli dei. Deve arrendersi anche lui: l’ultimo re di Scozia. Quasi un affronto, un ko, un’abdicazione. Nessuno si aspettava tanto dolore: McTominay non ce la fa, si porta le mani sugli occhi come se non volesse vedere la propria rinuncia, quando sono da poco passate le 14 di un pomeriggio piovoso e freddo. No, nulla da fare: niente Roma per Scott. Non vuole rischiare. Ed è la perdita di quello che era il più in forma, il più carismatico, il taumaturgico del gruppo: lui lo sa bene e avrebbe voluto giocare, magari andare in panchina ed entrare nella ripresa nel caso ce ne fosse bisogno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - McTominout: Scott non recupera dall?infortunio e salterà la sfida tra Napoli e Roma

Il centrocampista della Roma Kone potrebbe saltare la partita contro la Juventus a causa di un infortunio.

David Neres non sarà disponibile per la partita contro l’Inter, a causa del persistente problema alla caviglia accusato nel match con la Lazio.