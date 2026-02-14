McTominay verso Napoli-Roma | rifinitura decisiva

Scott McTominay si sta preparando per la partita tra Napoli e Roma, dopo aver svolto una rifinitura importante. La sua presenza in campo potrebbe fare la differenza, considerando che l'inglese ha lavorato intensamente per recuperare da un problema muscolare. I tifosi partenopei restano in attesa di vederlo in azione, sperando che possa contribuire con la sua energia e leadership.

Il Napoli attende risposte definitive da Scott McTominay, uno dei protagonisti più attesi in vista della sfida contro la Roma. Dopo il primo tempo dominante a Marassi contro il Genoa e lo stop precauzionale in Coppa Italia contro il Como, il centrocampista scozzese è al centro delle valutazioni dello staff tecnico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'allenamento di rifinitura sarà determinante per sciogliere ogni dubbio. "McTominay vede la Roma e dunque il ritorno in campo. La rifinitura di oggi, alla vigilia della sfida di domani al Maradona, chiarirà ulteriormente lo stato di salute del numero otto di Conte. McTominay verso Napoli-Roma: fiducia per il rientro Scott McTominay si prepara a rientrare in campo per la partita tra Napoli e Roma, dopo aver superato il problema muscolare che lo aveva fermato nelle scorse settimane.