McTominay non sarà convocato Gilmour invece sì Kiss Kiss Napoli

Scott McTominay non parteciperà alla partita di domani tra Napoli e Roma, perché l'allenatore ha deciso di lasciarlo in panchina. Invece, Gilmour sarà presente nella lista dei convocati e potrebbe scendere in campo. La scelta si è resa necessaria dopo alcuni allenamenti intensi di questa settimana, che hanno portato alla decisione di non rischiare il centrocampista scozzese.

Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, McTominay non sarà convocato per Napoli-Roma di domani sera. Secondo l'emittente radiofonica, lo scozzese non ha recuperato dall'infiammazione al tendine che lo ha costretto a uscire in Genoa-Napoli e Conte preferisce non rischiarlo. Sarà invece tra i convocati Gilmour l'altro scozzese che sta rientrando da una lunga assenza. A quest punto, Elmas sarebbe a centrocampo al fianco di Lobotka mentre Politano sarà spostato nel tridente con Vergara e Hojlund. Gutierrez sulla fascia destra, Spinazzola su quella sinistra.