Scott McTominay e Liam Gilmour potrebbero essere disponibili per la partita tra Napoli e Roma, in programma al Maradona domani sera. Entrambi si sono allenati regolarmente questa settimana, ma i loro medici stanno monitorando attentamente i loro progressi. McTominay, reduce da un infortunio alla caviglia, si è allenato con il gruppo e ha mostrato segnali positivi, mentre Gilmour si sta riprendendo da un problema muscolare e ha svolto esercizi specifici. La presenza o meno di questi due centrocampisti sarà decisiva per le scelte del tecnico giallorosso.

Napoli e Roma si preparano a un confronto decisivo per la stagione, con l’attenzione rivolta alle condizioni fisiche di due elementi chiave del centrocampo. La partita, in programma in cornice difficile, rappresenta un crocevia importante per la corsa alla zona Champions: ogni miglioramento o passo indietro diventa determinante per gli equilibri della squadra e per le scelte tattiche. McTominay resta al centro dell’attenzione medica. Il centrocampista scozzese sta affrontando una tendinopatia al gluteo che richiede valutazioni costanti e un bilanciamento tra carico di lavoro e recupero. La decisione definitiva sull’eventuale impiego verrà presa all’ultimo momento, tenendo conto delle sensazioni del giocatore e della necessità di non esporre a rischi ulteriori. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - McTominay e Gilmour pronti per la Roma? Le condizioni e gli aggiornamenti alla vigilia del big match al Maradona

Scott McTominay e Graham Gilmour stanno tornando in campo per affrontare la Roma, dopo aver superato i problemi fisici che li hanno tenuti fuori nelle ultime settimane.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Napoli, McTominay stringe i denti: contro la Roma sarà in campo; Napoli, McTominay stringe i denti: ci sarà contro la Roma. Tandem Vergara-Politano; Napoli, McTominay in dubbio per la Coppa: decide lo staff medico; McTominay fuori col Como: Conte lo preserva per Napoli-Roma.

McTominay dovrebbe farcela per la Roma, stagione finita per Neres? Gilmour verso il recuperoNapoli-Roma sarà il big match della prossima giornata di Serie A insieme, ovviamente, a Inter-Juventus. Due partite che potranno dire tantissimo sulle ambizioni di alta classifica di tutte e quattro l ... msn.com

McTominay, c'è ottimismo per Napoli-Roma. Cosa filtra da Castel VolturnoScott McTominay è senza dubbio il calciatore più importante e decisivo della rosa del Napoli, il centrocampista scozzese ha saltato la gara di Coppa Italia contro il Como e ed è in dubbio per la parti ... msn.com

NEWS - Dumfries, McKennie, Pulisic, CdK, Dybala, McTominay, Gudmundsson, Hermoso, Gilmour, Soulé: le novità Gli ultimi aggiornamenti https://shorturl.at/mNV63 facebook

No McTominay No Anguissa No Gilmour No De Bruyne No Lukaku.. anzi si Mi sa che.. si va a casa x.com