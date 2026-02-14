McKennie Juve senza Thuram Spalletti gli chiederà gli straordinari | triplo incarico nella notte del Derby d’Italia

Juventus ha deciso di affidarsi ancora a McKennie, dopo che Thuram è stato messo fuori gioco, perché Spalletti ha bisogno di un giocatore versatile per coprire più ruoli durante il Derby d’Italia. La notte del match, il tecnico toscano chiederà al centrocampista statunitense di alternarsi tra mediana e attacco, sfruttando la sua capacità di adattarsi alle diverse esigenze della squadra. In assenza di Thuram, McKennie si prepara a svolgere un ruolo più impegnativo e a rispondere alle richieste del mister.

McKennie Juve, il texano chiamato agli straordinari tra mediana e attacco per non far rimpiangere l'assenza del francese a San Siro. Il forfait ormai certo di Khéphren Thuram costringe Luciano Spalletti a ridisegnare l'assetto tattico della sua Juventus proprio nella notte più importante. Secondo quanto analizzato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano ha individuato in Weston McKennie l'uomo della provvidenza, colui che dovrà caricarsi sulle spalle il peso di un centrocampo orfano di muscoli e dinamismo. Al texano vengono chiesti nuovi sacrifici, un lavoro extra che va ben oltre la normale amministrazione di una partita di cartello, trasformandolo nell'ago della bilancia del Derby d'Italia.