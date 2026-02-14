Mazzetta da 20mila euro all' ex sindaco di Cerignola | nulla c' entra Biancofiore assolto definitivamente

Gerardo Biancofiore riceve una multa di 20 mila euro e si allontana definitivamente dal caso giudiziario che lo coinvolgeva, lasciando fuori la figura dell’ex deputata Biancofiore, ora assoluta. Dopo quasi un decennio, la vicenda penale si conclude con la sua assoluzione definitiva, confermando che non c’è alcuna implicazione diretta della politica nazionale nella vicenda. La sentenza chiude un capitolo che aveva portato all’arresto dell’imprenditore, accusato di aver tentato di influenzare il sindaco di Cerignola, Franco Metta.

Gerardo Biancofiore è totalmente estraneo alla vicenda della mazzetta all’ex sindaco di Cerignola Franco Metta, episodio per il quale era stato condannato Rocco Bonassisa Qualche giorno fa, la Corte di Appello di Bari - prima sezione penale presieduta dalla dott.ssa Rita Curci - ha respinto l’appello, poiché ritenuto inammissibile, proposto dal Pubblico Ministero contro la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto pronunciata dal Tribunale di Foggia il 18 aprile 2024. "A questo punto l’assoluzione di Gerardo Biancofiore è divenuta definitiva e ha sancito la totale estraneità del mio cliente dal suo ipotizzato coinvolgimento nella vicenda della mazzetta all’ex Sindaco Metta.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

La Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Enrico Fabozzi, ex sindaco di Villa Literno, che era accusato di aver avuto rapporti collusivi con il clan.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Napoli, il nascondiglio nella Porsche: 20mila euro falsi sotto lo sterzo, arrestato ciclista sammarinese.

Bufera sull’ordine dei giornalisti: dà 20mila euro all’associazione per il NO al referendum- facebook