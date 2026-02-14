Maxi furto d’acqua dalla condotta 11 condanne e 5 assoluzioni

Nel furto di acqua dalla condotta Gela-Aragona, avvenuto recentemente, le autorità hanno identificato e processato i responsabili. L'inchiesta “H2O” ha portato alla condanna di 11 persone e all’assoluzione di cinque, dopo mesi di indagini e testimonianze raccolte sul territorio.

Undici condanne e cinque assoluzioni nel processo scaturito dall’inchiesta “H2O”, l’indagine sul maxi furto di acqua pubblica dalla condotta idrica Gela-Aragona, gestita da Siciliacque. Lo ha deciso il giudice del tribunale di Gela Eva Nicastro, che ha depositato le motivazioni della sentenza. Gli imputati, sedici in totale, sono tutti imprenditori agricoli di Licata. Il tribunale ha inflitto un anno di reclusione a Salvatore Russo, Carmelo Sferrazza, Giacinto Marzullo, Raffaele Licata, Bruno Licata e Francesco Incorvaia; un anno e due mesi a Calogero Sferrazza, Rosario Galletto e Giuseppe Natale; un anno e quattro mesi ad Angelo Sferrazza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

