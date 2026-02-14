Mattia nipotino di Stefano De Martino vestito come lo zio a Carnevale | la reazione dolcissima del conduttore

Mattia, il nipotino di Stefano De Martino, si è presentato a Carnevale con il completo dello zio, attirando l’attenzione del conduttore. La causa di questa scelta è stata la voglia di imitare il suo zio preferito, indossando una camicia bianca, una cravatta e pantaloni neri, mentre teneva in mano un telefono rosso e fissava con entusiasmo l’obiettivo. Stefano De Martino ha reagito con un sorriso dolcissimo, colpito dalla spontaneità del piccolo. Un momento che ha fatto sorridere anche alcuni passanti che si sono fermati a scattare foto.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Camicia bianca, cravatta e telefono rosso in mano. Il piccolo è figlio di Adealide De Martino, sorella del presentatore nonché sua collaboratrice professionale Camicia bianca, cravatta e pantaloni neri, telefono rosso in mano e sguardo vispo che fissa l'obiettivo: così è stato immortalato il piccolo Mattia, vestito esattamente come lo zio Stefano De Martino nel ruolo di conduttore di Affari Tuoi. A pubblicare le foto scattate dal fotografo Alessandro Cirillo è stata la sua mamma, Adelaide De Martino, sorella dell'ex ballerino che oggi è uno dei volti di spicco di Rai 1: “Tu sei il mio cuore, la mia anima, la mia ragione di vita”, si legge a corredo del carosello condiviso su Instagram.🔗 Leggi su Today.it

Scopri chi sono i fratelli di Stefano De Martino e quale ruolo hanno nella sua vita.

Nel pomeriggio del 20 gennaio si sono svolti i funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino.

