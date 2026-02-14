Matteo Lee Chock Yun, noto come ‘dottor Lee’, ha lasciato il programma dopo essere stato eliminato in una sfida decisiva, spinto da una competizione serrata tra i concorrenti. La sua uscita rappresenta un passo importante nella sua carriera, che potrebbe portarlo a nuove opportunità nel mondo della cucina. Ora, il giovane chef si prepara a esplorare nuovi orizzonti, lontano dalle telecamere e dalla ‘bolla’ di MasterChef.

Bologna, 14 febbraio 2026 – Si è fermata a pochi dalla finalissima la corsa di Matteo Lee Chock Yun, il ventisettenne bolognese che ha conquistato il pubblico della quindicesima edizione di MasterChef Italia. Un’eliminazione inaspettata, avvenuta durante l'ultimo skill test, che ha visto il giovane cedere il passo nel duello finale contro Niccolò Mazzanti. Irene Rescifina eliminata a Masterchef: “Sui miei social insulti e minacce di morte, ma così non si cresce” Lunga fase di isolamento prima di approdare a MasterChef. Nato e cresciuto a Bologna da genitori di origini cinesi (padre di Hong Kong e madre dello Shandong), Matteo ha portato nella Masterclass una storia personale di grande profondità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matteo, il 'dottor Lee' eliminato da MasterChef: dalla 'bolla' all'avventura, ecco cosa c'è nel futuro del 'vincitore morale'

