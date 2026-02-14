Mattarella si traveste da nonno d’Italia per far finta di essere davvero super partes

Il presidente Mattarella si presenta come un nonno d’Italia, ricevendo al Quirinale i protagonisti di Sanremo. Durante l’incontro, ha scherzato con presentatori e cantanti, cercando di mantenere un’immagine neutrale. Nel frattempo, i media continuano a riempire le colonne con commenti e analisi sulla sua posizione. Un dettaglio concreto: tra gli invitati c’era anche il conduttore Amadeus, che ha portato qualche battuta leggera.

L’ubiquo capo di Stato riceve al Colle presentatori e cantanti di Sanremo. E sui giornali continua a sgorgare la melassa. I capelli candidi, se li era portati da casa. La giacca a vento bianca della nazionale olimpica, invece, gliel’hanno data a Cortina. La neve, ovviamente, l’ha portata lui: il presidente. Tutto bianco, in un mondo nero o grigio fango. Fango come quello degli Epstein file, tra pedofilia e trame occulte. Nero come il partito neofascista che Casa Pound avrebbe ricostituito a Bari, o come la crisi di Rai Sport e della Rai tutta, senza uno straccio di presidente da 16 mesi. 🔗 Leggi su Laverita.info

