**Mattarella | ' cultura ci salva in questa stagione complicata' **

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affermato che la cultura rappresenta una salvezza in questo periodo difficile. La frase è arrivata durante una visita a Nuoro, dove ha incontrato tre studenti e il loro insegnante. I ragazzi gli hanno consegnato un inserto dedicato a Grazia Deledda, pubblicato dal quotidiano 'Nuova Sardegna'. Questo gesto ha dato l’opportunità a Mattarella di sottolineare l’importanza della cultura nella società odierna.