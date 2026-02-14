**Mattarella | ' cultura ci salva in questa stagione complicata' **
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affermato che la cultura rappresenta una salvezza in questo periodo difficile. La frase è arrivata durante una visita a Nuoro, dove ha incontrato tre studenti e il loro insegnante. I ragazzi gli hanno consegnato un inserto dedicato a Grazia Deledda, pubblicato dal quotidiano 'Nuova Sardegna'. Questo gesto ha dato l’opportunità a Mattarella di sottolineare l’importanza della cultura nella società odierna.
Trento, Mattarella: "Di fronte a barbarie De Gasperi ci parla, cultura indispensabile"
In un momento di grande tensione internazionale, il presidente Mattarella torna a parlare di cultura come arma fondamentale contro la barbarie.
