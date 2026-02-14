Giulia, 34 anni, ha deciso di congelare i propri ovociti per fermare il tempo biologico, spinta dalla paura di non riuscire a diventare madre a causa del suo lavoro precario e delle difficoltà di trovare un partner stabile. La scelta, fatta di fronte a un futuro incerto, comporta costi elevati e richiede un impegno finanziario importante. Con questa decisione, spera di avere più tempo e libertà per pianificare la sua maternità.

Giulia ha 34 anni, un lavoro instabile, una relazione incerta e la sensazione di essere in ritardo: sul lavoro, sulla casa, sulla maternità. I social, intanto, rilanciano rassicurazioni confezionate: «Io l’ho fatto e ne sono felice» racconta una trentenne su Instagram in un reel sponsorizzato. «Il social freezing non è fecondazione assistita, è solo un modo per preservare la fecondità femminile, anche senza un uomo». Giulia si informa, riflette. Poi firma il consenso. Non sta curando una malattia, non ha ancora deciso se e quando diventare madre. Sta semplicemente congelando i suoi ovociti. Ma quello che davvero compra è l’illusione di poter congelare il tempo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Maternità in freezer: ovociti, lavoro e la promessa (costosa) di fermare l’orologio biologico

Cos'è davvero la crioconservazione degli ovuli? - Stefania Piloni.

Maternità in freezer: ovociti, lavoro e la promessa (costosa) di fermare l’orologio biologicoSempre più donne in Italia fanno ricorso al congelamento dei loro ovociti. La tecnica, nata per aiutare in caso di patologie gravi, sta diventando una pratica sociale.Ma fermare il tempo per ... panorama.it

Posticipare la maternità: in Puglia contributo per le donne che scelgono di congelare gli ovocitiQuando si parla di crioconservazione per fini sociali ci si riferisce a un utilizzo della tecnica non legato alle condizioni mediche, ma alla scelta delle donne di rimandare la gravidanza per motivi ... repubblica.it

