Massolin illumina il Braglia | primo gol da interista e prestazione da leader – FOTO

Massolin ha segnato il suo primo gol con la maglia dell’Inter durante la partita contro il Braglia, dopo essere stato acquistato a gennaio e prestato al Modena. La rete ha acceso l’entusiasmo tra i tifosi nerazzurri, che hanno apprezzato anche la sua prestazione da vero leader in campo.

Inter News 24 Massolin, primo gol del centrocampista, attualmente in prestito al Modena, dopo l’acquisto di gennaio da parte dell’Inter. Il talento di Yanis Massolin continua a brillare all’ombra della Ghirlandina, confermando la bontà dell’investimento nerazzurro. Proprio oggi, nella sfida del “Braglia” contro la Carrarese, il centrocampista francese classe 2002 ha siglato la sua prima rete ufficiale da quando è diventato di proprietà dell’Inter, un gol che ha messo in mostra tutto il suo repertorio tecnico. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Massolin illumina il Braglia: primo gol da interista e prestazione da leader. 🔗 Leggi su Internews24.com

Ad inizio partita, Rabiot ha regalato un momento di grande spettacolo con un gol spettacolare contro il Torino, segnando il suo primo centro con la maglia del Milan.

