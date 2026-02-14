Massimo Martire hackerato il profilo WhatsApp | allertata la Polizia Postale

Massimo Martire, noto giornalista e conduttore televisivo, ha scoperto di essere stato hackerato il suo account WhatsApp, probabilmente a causa di un tentativo di phishing. La polizia postale è stata immediatamente avvisata, e ora sta indagando per capire chi ci sia dietro l’attacco e quali dati siano stati compromessi. Martire ha riferito di aver notato attività sospette e messaggi strani inviati ai suoi contatti senza il suo consenso.

Il giornalista e popolare conduttore di Canale Italia, Massimo Martire, ha reso noto nelle scorse ore di essere stato vittima di un attacco informatico al proprio account WhatsApp. Con un messaggio pubblico, Martire ha voluto mettere subito in guardia amici, colleghi e telespettatori: «Mi hanno hackerato WhatsApp. Non ho bisogno di soldi. Non fate nulla, vi prego!» Un appello chiaro, necessario per prevenire eventuali tentativi di truffa ai danni dei suoi contatti. Secondo quanto comunicato, il giornalista ha già provveduto ad allertare la Polizia Postale e delle Comunicazioni, che si occupa dei reati informatici e delle frodi telematiche.